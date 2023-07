Hvorfor behandler vi folk sådan?

Selvom situationen var værst i årene med krigen på Balkan, har mange svært psykisk syge nydanskere fortsat behov for både behandling hos egen læge og hos speciallæge. Og mange sagde til mig dengang: Skulle vi selv betale, kom vi ikke. Og det er netop det, der sker nu: Man har ikke råd og bliver væk, bliver dårligere, og det bliver en større udgift for det offentlige på længere sigt. Så intet er sparet. Foruden at administration af den ny selvbetalingsordning vil koste mere i administration, end man får ind i selvbetaling. Så det er en ren molbohistorie. Så jeg kan kun se, at den er sat i værk for at pine nydanskerne på linje med, at afskaffelsen af store bededag piner danskerne.