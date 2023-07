Findes der noget vigtigere, end at børn trives og lykkes?

Som samfund kan vi gøre en kæmpe forskel i rigtig mange børns liv, særligt for børn i udsatte positioner, hvis vi i hverdagen sikrer pædagogiske rammer af høj kvalitet. Det ligger dybt i pædagogers faglighed at møde børnene lige der, hvor de er i deres udvikling – og derfra hjælpe dem videre. At se både barnet og fællesskabet og skabe betingelserne for at både individet og kollektivet er i trivsel. Men det kræver selvsagt faglighed – at der er uddannet personale nok.

Det tyder desværre ikke på, at regeringen vil skrue op for ambitionerne for daginstitutionerne og hæve normeringerne til meget mere end det minimum, som er ved at blive indført. Men for børnenes skyld skal vi være langt mere ambitiøse, når det kommer til at forbedre forholdene i landets daginstitutioner. Et afgørende skridt er at satse på fagligheden og investere i den uddannelse, der skal tiltrække og dygtiggøre fremtidens pædagoger.

Allerede nu er det under halvdelen af de ansatte i daginstitutionerne, der har en pædagoguddannelse, og der er masser af stuer med kun en enkelt pædagog, hvor man må kigge langt efter den vigtige daglige sparring med en uddannet kollega. På enkelte stuer er der endda slet ingen pædagoger. Det er ikke rimeligt over for børnene, der har ret til og krav på at blive mødt i deres behov. Det er heller ikke rimeligt over for de pressede børnefamilier, der forventer høj kvalitet i daginstitutionerne til gengæld for at bidrage til fællesskabet. Og det er slet ikke rimeligt i et samfund som vores, hvor vi har ressourcerne til at prioritere børns trivsel og udvikling.

Regeringen bør som minimum have en ambition om at øge pædagogandelen ved at tiltrække flere til uddannelsen. Det kræver en markant styrket uddannelse, og at det bliver mere attraktivt at blive og være pædagog.