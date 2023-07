Danmark dum, dummere, dummest …

Det handler ikke om et enten-eller, hvor man forringer kandidatuddannelserne – en spareøvelse, fordi man så overfører pengene til professions- og erhvervsuddannelserne i håbet om at rekruttere flere unge til disse uddannelser, som der er hårdt brug for.

Det handler om et både-og. Danmark har råd til at være et foregangsland, hvor vi sætter barren for et højt fagligt uddannelsesniveau, læring og trivsel – ellers får vi svært ved i fremtiden at kunne matche velkvalificeret og veluddannet arbejdskraft, der spiller en mere og mere afgørende rolle for konkurrenceevnen i en globaliseret vidensøkonomi. Det er ikke tilfældigt, at arbejdspladser med højtuddannede som i medicinalindustrien, eksempelvis Novo Nordisk, er blevet eksportlokomotivet i dansk økonomi.