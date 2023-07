Vi skal være klar til en situation som i 2015

Det er ekstremt vigtigt for regeringen, at vi slår ned på kriminalitet, der går på tværs af landegrænser. Vi vil ikke finde os i, at omrejsende kriminelle rejser ind i Danmark og begår kriminalitet.

Derfor styrkede vi for godt en måned siden den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne, i forbindelse med at grænseindsatsen mod Tyskland blev omlagt. Regeringen har således besluttet, at vi flytter en del af politiets ressourcer fra indrejsekontrollen, så de i stedet bliver brugt på en markant oprustning i grænseområderne i forhold til at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet – og det er rigtig godt. Det er Rigspolitiets vurdering, at omlægningen af grænsekontrollen samlet set vil have en positiv effekt i forhold til bekæmpelse af den grænseoverskridende kriminalitet, der påvirker alle politikredse.