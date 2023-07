Kære regering: Lav forpligtende målsætninger for forebyggelse

Særligt på det psykiske område ved vi, at der er behov for en større forebyggende indsats. For det går den forkerte vej for vores mentale helbred. Det så vi senest i den nationale sundhedsprofil fra Sundhedsstyrelsen – og i Danica Pension er der markant flere unge, som behandles for psykiske sygdomme fremfor de fysiske.

Stress, depression og angst sætter klare aftryk på vores samfund i dag. F.eks. vi ved fra Sundhedsstyrelsen, at der er mere end 3 mio. ekstra sygedage blandt personer med depression. Det svarer til at tabe 13.000 fuldtidsstillinger – hvilket er over halvdelen af alle læger, som vi i dag har ansat på de offentlige sygehuse. Det siger alt om, hvad vi har at vinde ved at forebygge.

Det er derfor, at Danica Pension foreslår regeringen at sætte nye forpligtende målsætninger for vores forebyggelsesindsats – og fremlægger en konkret plan for, hvordan vi når i mål. Det skal selvfølgelig gøres i tæt samarbejde med de praktiserende læger, sygehusene, regionerne, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen m.v.