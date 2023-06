Forsøg afslører det åbenlyse: Højere løn kan skaffe flere hænder

Vil man have flere til at arbejde mere, skal man betale mere for arbejdet, end vi gør normalt. Så simpel er egentlig konklusionen på et forsøg, som man har gennemført på Bornholm. Her tilbød man sidste år deltidsansatte social- og sundhedsassistenter i regionskommunens ældrepleje et engangsbeløb på 7.600 kr. for at øge deres timetal i ét