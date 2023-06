Men han har jo ikke noget tøj på …

Når Putin skal – eller måske snarere, hvis han skal – mødes med andre statsledere, må han se, om han kan finde en grimasse, der kan passe. Han vil selvfølgelig gerne have, at de ser ham som den store og stærke mand. Imidlertid kan han nok ikke helt frigøre sig fra tanken om, at de snarere ser ham som en lille, våd hund, som ryster af angst for, at en stor hund kommer og vil tale med ham.