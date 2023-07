Gymnasieelever: Vi skal ikke undervises af en, der ikke er uddannet

2. Hvis der skal søges dispensation, ønsker vi at sætte krav for, at skolerne skal sende en motiveret ansøgning til Undervisningsministeriet med en uddannelsesplan, der placerer læreren i et pædagogikumforløb snarest muligt. Dette vil kunne sikre, at det kun er i særtilfælde, at pædagogikum udskydes, og vil give ministeriet et større indblik i antallet af lærere uden pædagogikum. Denne løsning skal også kunne bruges af vikarer.

Vores drøm er, at alle gymnasieelever bliver undervist af uddannede gymnasielærere – præcis som mange drømmer om også vil ske i folkeskolen. Måske er den pædagogiske uddannelse netop en del af svaret på gymnasieskolens succes med at lave ungdomsuddannelse for og med de unge.