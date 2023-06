Forleden løb statsministeren ind i et forudsigeligt nederlag i kapløbet om at blive Natos næste generalsekretær. Den amerikanske præsident Biden har bedt generalsekretær Stoltenberg om at tage et år mere på posten. Alle ved, at Frederiksen var kandidat til generalsekretærposten. Hun har blot ikke kunnet sige det offentligt.