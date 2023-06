Den mest bekymrende konklusion af regionernes redegørelser for optælling af forsinkelser inden for kræftområdet er – efter min mening – at de ansvarlige i Sundhedsstyrelsen åbenbart er ude af stand til at udforme deres egne regler, så de kan forstås af dem, der skal efterleve dem.

Måske burde man konsultere dem, der har overtrådt de nuværende regler, når man skal udforme nye?