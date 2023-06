Prøv med aktiv livshjælp i stedet

Regeringen støtter nu aktiv dødshjælp. Det kræver modsvar, for der er meget på spil. Ja, selve vores syn på livet og det at være menneske. Med aktiv dødshjælp vil der blive fjernet endnu et stykke kristen tænkning og arv fra vores samfund. En kristen tænkning om mennesket med en uendelig og ukrænkelig iboende værdi – alene fordi det er skabt og er til. Denne opløftende tænkning erstattes nu af et evolutionistisk menneskesyn, hvor menneskets værdi opgøres i deres nytteværdi. En verden, hvor de stærke overlever – og de svage, demente og handicappede dør. Det er tragisk og en nedbrydning af vores selvforståelse som mennesker. Det er en falliterklæring for et rigt samfund at tilbyde død som en hjælp til dem, der er kede af livet eller ikke mener, at de slår godt nok til. I stedet skal vi investere i hinanden. Vores sundhedsvæsen skal styrkes til bedre smertestillende indsatser, og vi skal have flere hospicepladser.