Det ville glæde os at høre ...

Ingen af os ved, om vi kommer til at tilbringe vores sidste tid på et af landets 950 plejehjem. De fleste af os fortrænger tanken og håber det bedste, en hurtig og smertefri afslutning. Hvad vi kan og bør gøre, er at bidrage til at opmuntre og glæde dem, der lige nu er plejehjemsbeboere. Her er et genhør med årtiernes populære Giro 413-radioprogram oplagt. Det kræver blot en musikglad frivillig med en iPad med tilslutning til internettet og plejehjemmets højtaleranlæg.