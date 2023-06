Er din galde over Venstre det eneste, du har at byde på, Støjberg?

Hun prøver at hente så mange stemmer fra Venstre, men så dumme er Venstre-folkene heller ikke. De, der er gået over til “Jyllands-Demokraterne” – ups, Danmarksdemokraterne – af Venstre-folk, erkender nok en dag, at der må politik på bordet og ikke kritik! Jeg er ikke Venstre-kvinde, men blå, og hvor er fru Støjberg trættende at høre på.