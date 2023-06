Vi er også nødt til at kunne rumme Rasmus Paludan

Er det ikke blot udtryk for den bredde befolknings ”gængse” meninger dikteret af ordensmagten, tænker du måske. Påbuddet, der er blevet udstedt af Bornholms Politi om, at Rasmus Paludan ikke må opholde sig i og omkring Folkemødet i Allinge mellem den 14. og 18. juni, er netop baseret på hensynet til at sikre offentlig sikkerhed for deltagerne