Hastværk er lastværk

Den toårige kandidatuddannelse er tilpasset de nyeste problemstillinger, avancerede metoder og tilgange, hvor studerende trænes i at analysere de mangeartede problemer, som skal løses i fremtiden: håndtering af big data og kunstig intelligens, navigation i nye geopolitiske dagsordener, rekruttering til velfærdsområderne og kritiske reformer af unødvendigt bureaukrati.

De fleste af vores studerende er i praktik som led i deres kandidatuddannelse. Det giver dem tættere tilknytning til arbejdsmarkedet og kobler undervisningen sammen med den fremtidige arbejdsopgave. En næsten halvering af kandidatuddannelsen vil nødvendigvis reducere denne tilknytning til arbejdsmarkedet. Næppe noget, der gør kandidaterne mere attraktive.

Vores undervisning i alle disse fag på kandidatuddannelsen er forskningsbaseret. I den såkaldte Shanghai Ranking ligger instituttet bedst i hele verden, hvad angår forskning i offentlig forvaltning, og nr. 10 inden for statskundskab.

Det betyder ikke, at vi prøver at gøre alle studerende til forskere, men at de får den bedste viden og de bedste redskaber med til deres rolle som professionelle og ledere i fremtidens samfund. Alt dette svækkes på en uddannelse af den halve varighed.

Det er udtryk for rettidig politisk omhu at bekymre sig om behovet for de uddannelser, som udbydes af landets uddannelsesinstitutioner. Men det er også rettidig omhu at overveje, om en foreslået løsning vil afhjælpe de problemer, man vil kurere. Alt andet er dumt.

Vores kandidater orienteres mod deres fremtidige erhverv i løbet af deres uddannelse, de er i fagligt relevante job, og de bidrager til at løse væsentlige samfundsmæssige problemer. Det samme er ikke muligt på kortere tid, hverken for den enkelte studerende eller for samfundet. Hastværk er som bekendt lastværk og sjældent forbundet med bæredygtig fornyelse.