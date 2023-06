Tøv ikke, det går jo godt

Der har været ting i forløbet med hjemtagelsen af det første hold børn, der kunne have været gjort bedre af hensyn til børnenes tarv. Organisationen Repatriate the Children har udgivet en rapport med erfaringsopsamling og gode råd til den næste hjemtagelse. Rapporten har været forelagt ministerier og kommuner.

Selvfølgelig skal Jonas’ mor og moster også til Danmark. De er de eneste voksne, som den syge og traumatiserede dreng er tryg ved. De to søstre var danske statsborgere indtil for nylig. Deres statsborgerskab blev frataget dem ved en administrativ beslutning, som de ikke havde en chance for at reagere imod. Det må da være en ren fejltagelse, at man ikke har taget højde for, at de to ikke har adgang til e-boks? Brug alle de indhentede erfaringer, og køb de flybilletter nu!