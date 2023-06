Danmark bør beholde Nordøstgrønland

Tak til JP for lederen den 6/6 om Grønland. Mon ikke et flertal deler dens opfattelse: at det vil være en ulykke, hvis Grønland løsrives fra Danmark, at grønlandske politikere misbruger skilsmissekortet til at skabe opmærksomhed, og at det er uansvarligt, når de stiller befolkningen en lys fremtid i udsigt uden at have nogen løsning på de åbenbare problemer, som løsrivelse vil medføre? Men også, at vi ikke kan blive med at høre på den falske melodi om alt det onde, som Danmark har gjort.