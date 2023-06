Jeg græmmes

Det er bekymrende at prøve på at følge med i/forstå den politiske situation i USA. At Donald Trump sviner alt og alle til, er der intet nyt i. Det er heller ikke overraskende, at han føler sig hævet over loven. Det bekymrende er, at så mange mennesker blindt følger ham og mener, at han er udsat for heksejagt. Påviselige ulovligheder preller af på dem. Flere republikanske politikere mere end antyder, at såfremt han bliver dømt, vil det medføre uroligheder – bekymrende! At mange russere blindt følger Putin, er til at forstå. Dels er der stærk statskontrol, dels har russerne en århundredlang erfaring i det usunde i at være uenig med ”chefen”. Men situationen er en anden i USA – eller er den?