Optag dog Ukraine i Nato nu

Europa er desværre ikke klar til at forsvare sig selv og vil ikke være sikkert, før europæerne alene kan forsvare sig mod russiske styrker. Ingen synes p.t. bedre til det end Ukraine. Ukraine vil derfor være en stor sikkerhedspolitisk gevinst for Nato, selv om der er problemer med korruption m.m. – men det gælder vel også for Ungarn og Tyrkiet?

Optagelse i Nato har været lovet Ukraine i snart 20 år, men ikke realiseret af frygt for Ruslands reaktion – til ingen nytte, som man ser! Et medlemskab af Nato nu vil fortsat sikre hele Vestens våbenhjælp og kræver efter Nato-traktaten ikke styrker indsat i Ukraine, men vil give landet de bedste garantier for nationens overlevelse.