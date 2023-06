I JP 7/6 harcelerer lektor Per Lund-Rasmussen over brugen af engelske udtryk fremfor danske. Men er et større problem ikke manglende evne til at formulere sig klart og tydeligt på et let forståeligt dansk? Han bruger ordet ”ækvivalerer” i stedet for ”har samme betydning”. Jeg tror, at ordet vil være fremmed for mange danskere. Er formålet med sproget ikke at kommunikere klart med de bedst egnede udtryk, hvad end de er lånte fjer eller ej?