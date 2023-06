Vi lever i verdens bedste land, men lader os drive af rædselseksempler og lader dem definere vores verdensbillede. Vi er en nation af negaholikere. En positiv oplevelse har ingen værdi over for en negativ. Det gælder i private debatter og i medierne. Hvis der kun er én negativ tildragelse, hvad kommer det så mig ved? Jeg vil hellere høre en opløftende og positiv. Hvis du ikke kan mindst 10 dårlige eksempler om emnet, så er det utroværdigt og styret af dine følelser og manglende viden. Det betyder ikke, vi skal være en nation af jubelidioter, men vi må ikke ligge under for det negatives tyranni.