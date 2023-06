Kollektiv transport er en menneskeret

Det var dog en ufattelig arrogance, Hans K. Sønderby lægger for dagen i JP 1/6 i et indlæg med overskriften ”Kollektiv transport dur ikke til os”. Jeg ved ikke, hvem ”os” refererer til, men tal for dig selv. Jeg er helt sikkert ikke alene om at ønske mig mere kollektiv trafik og i hvert fald en rimelig mulighed for at kunne komme rundt i landet, når man ikke har bil eller mulighed for at kunne tage kørekort. Vi, der af forskellige grunde ikke har bil, skal vel ikke afskæres fra at kunne færdes frit, komme til og fra arbejde, skole, uddannelse eller fritidsaktiviteter? Der skal bare være et nogenlunde dækkende netværk af kollektive befordringsmidler for børn og unge, ældre og folk med syns- eller andre handicap. For ikke at tale om dem, der bare ikke har råd til en bil. Du skriver, at der må tænkes nyt? Ja, men hvad har du tænkt dig, når kollektiv trafik ikke er i spil i din optik? Skal vi arme stakler tomle på vejene eller tigge naboer og venner om at køre os? Taxaerne kører jo heller ikke gerne ud i yderområderne – man kan risikere at skulle vente i timevis – hvis de overhovedet dukker op! Så kollektiv trafik er kommet for at blive. Det må være en menneskeret.