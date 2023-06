Håbefulde elever betaler dyrt for dårligt ledede gymnasier

Politikerne har berøringsangst, og ansvarsforflygtende vælger de så at fordele efter forældreindtægt, vel vidende at det sikrer en tilgang af stærke elever. Disse elevers ønsker tages der ikke hensyn til. Det er en meget udemokratisk måde at slå unge mennesker i hovedet på. Hvad mon ikke det avler af had til myndighederne, og solidariteten med de belastede miljøer kan nok ligge på et meget lille sted. Denne usunde fordeling skal ændres, men hvem tør?