Kom dog til sagen

Hvor er det irriterende, at selv den mindste nyhed skal have en overskrift som: ”Denne bil er livsfarlig” eller ”Spiste du denne grøntsag, får du bumser”. Herefter er man tvunget til at klikke for at komme til en artikel, der ofte er flere spalter om at komme til sagen. Jeg troede, man slap for den slags som abonnent. Jeg formoder, det er for at tælle klik og bevidne, at læsere bruger laaang tid på JP. Men er det dét, læserne ønsker?