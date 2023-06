Grønland skal selv ville selvstændigheden

Selvstyrekommissionens udkast til en selvstyrelov blev sat i kraft på Grønlands nationaldag den 21. juni 2009 efter at være godkendt af Inatsisartut (Grønlands Landsting). Godkendt ved en folkeafstemning den 25. november 2008 i Grønland med et stort flertal for. Og derefter godkendt af Folketinget primo 2009. I Selvstyreloven står der i paragraf 21 stk. 1: »Beslutningen om Grønlands selvstændighed træffes af det grønlandske folk. Stk. 2: Træffes beslutningen efter stk. 1, indledes der forhandlinger mellem regeringen og Naalakkersuisut (Grønlands Landsstyre) med henblik på gennemførelse af selvstændighed for Grønland. Stk. 3: En aftale mellem Naalakkersuitut og regeringen om gennemførelse af selvstændighed for Grønland skal indgås med samtykke fra Inatsisartut og skal godkendes ved en folkeafstemning i Grønland. Aftalen skal endvidere indgås med samtykke fra Folketinget. Stk. 4: Selvstændighed for Grønland indebærer, at Grønland overtager højhedsretten over Grønland.« Bestemmelsen i paragraf 21 bygger på, at Grønland kan udtræde af riget, uden at det kræver en ændring af Danmarks Riges Grundlov. Det er Grønland, der har initiativretten til et udspil og en forhandling om selvstændighed.