Arbejde får dig til at føle dig værdifuld. Det er ikke en ydmygelse

Sammenhængskraften i Danmark er et moderat hjertebarn, og at vi knyttes sammen af andet end geografisk ophav, er en forudsætning for den gensidige respekt mellem mennesker. Vi har ikke råd til at føle os fremmedgjorte over for hinanden – og ingen fortjener at være uden for fællesskabet.

Arbejdsmarkedet er vi fælles om. Det