Det hænger bare ikke sammen

Abortgrænsen skal ændres. Piger skal kunne få abort uden forældrenes samtykke. Men hvis man er moden nok til sex, må man vel have tænkt sig om, inden man overgiver sig til kødets lyster? Har faderen slet ingen rettigheder? Skal piger bruge abort i stedet for prævention? Tingene hænger ikke sammen i Forbudsdanmark. Den kriminelle lavalder er 15 år, man skal være 18 år for at købe tobak, 16 år for at købe øl. Jeg vil foreslå, at vi også diskuterer aktiv dødshjælp. For mig virker det hele ulogisk. Voksne, syge mennesker kan ikke få en værdig afsked med livet, men en umoden pige på 15 bestemmer over liv og død.