Urimeligt, at skandale går ud over jer

Mon ikke de fleste af de patienter, der er blevet behandlet på afdelingen for mave- og tarmkræft, har oplevet det samme: at den behandling, de undergik, var i topklasse. Derfor er det tragisk, at næsten 400 patienter er blevet ladt i stikken – 400, hvoraf en del sandsynligvis ville have fået ”forærende” endnu nogle år, hvis hospitalets ledelse – og visse læger – havde truffet andre dispositioner. Det er tragisk, at de ansvarlige sandsynligvis næppe har truffet de tragiske dispositioner ud fra ”onde” motiver – måske tværtimod (af hensyn til hospitalets økonomi?). Under alle omstændigheder svigtede de, ledelse og læger. Der er uddelt en advarsel, og to hospitalsdirektører er blevet fyret. Var de to mere ”skyldige” end toppen, eller var der tale om det rituelle offer, der altid skal bringes, når skandaler i det offentlige kommer for dagens lys?