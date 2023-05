Grønland fortjener selvstændighed

Grønlænderne ønsker selvstændighed og vil tale grønlandsk i det danske Folketing. Det er på tide, at de får den frihed, som de så brændende ønsker. De slipper for, at danskerne blander sig i deres forhold, og Danmark slipper for, at to grønlandske politikere blander sig i interne danske forhold. De 55.000 grønlændere kan så danne deres eget selvstændige rige, som Island, Liechtenstein eller Andorra.