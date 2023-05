Ligeværdighed er hykleri

Hvis der blev fundet ædle metaller, diamanter og olie i mængder, som kunne sikre grønlænderne en levestandard som i Saudi-Arabien, ville grønlænderne så dele med danskerne? Nej, det er fuldstændig udelukket. Grønlændernes ønske om fuld løsrivelse fra Danmark udskydes kun, fordi en løsrivelse her og nu ville betyde, at det årlige danske tilskud på over 4,5 mia. kr. ville bortfalde. Dvs. levestandarden på Grønland ville falde dramatisk. Men er 56.000 grønlændere så berettiget til at forlange ligeværdighed på alle områder med henvisning til rigsfællesskabet? Rigsfællesskabets byrder går jo kun den ene vej og vil aldrig komme til at gå den modsatte vej. Vi danskere er naive betalere og vil blive ved med at betale, mens grønlænderne læner sig mageligt tilbage og venter på det store mineeventyr.