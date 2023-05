De fleste husker sikkert sagen om Inger Støjberg og barnebrudene. Dansk Folkeparti kæmpede hårdt for, at den tidligere integrationsminister ikke skulle straffes for at have hjulpet de unge piger væk fra deres ældre mænd. I Danmark beskytter vi pigerne! Desværre mente flertallet i Folketinget noget andet – og Støjberg fik to måneders fængsel.