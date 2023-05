Slå to fluer med ét smæk: Afskaf boligskatterne. Så får vi fjernet en dybt uretfærdig beskatningsform, som i realiteten er en konfiskation af private formuer, og som især rammer de mange pensionerede boligejere. Og vi får ”løst” de mangeårige problemer om boligskatternes beregning. Det offentliges provenu fra boligskatterne udgør en forsvindende lille del af den offentlige sektors samlede indtægter. Statens årlige indtægter er omkring 1.193 mia. kr., hvoraf omkring 1 pct. kommer fra ejendomsværdiskatten. For kommunerne, der har samlede indtægter på omkring 630 mia. kr., udgør grundskylden omkring 5 pct. Det vil være let for både stat og kommuner at kompensere for de manglende skatter fra boligerne. Staten har betydelige reserver, og kommunerne har betydelige besparelsespotentialer i bl.a. deres udgifter til administration. Det, vi nu mangler, er folketingspolitikere, som vil tage handsken op og arbejde for fjernelse af denne umulige beskatningsform.