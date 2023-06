Kollektiv transport dur ikke til os

Som bosiddende i Esbjerg kan jeg konstatere, at selv med det dobbelte antal busser vil det ikke gøre en forskel for mig. Jeg kender ikke nogen voksne, for hvem den kollektive trafik finder nævneværdig anvendelse, og når jeg møder “Onkel Toms Busser”, kan jeg se, at de ikke udgør et tilløbsstykke. Jeg kender buschauffører, som underholder med at fortælle, hvor få kroner de har kørt ind på en arbejdsdag i Esbjerg og omegn.

Jeg vil ikke bestride, at der rundt i Danmark er mennesker, som har brug for transporthjælp, men den løses ikke med mere af det, som ikke er en løsning – der skal tænkes nyt. Start og mål er så diffuse destinationer, at den kollektive trafik med få undtagelser ikke er en brugbar løsning.