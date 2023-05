Hvordan går det så med at sende kræftpatienter videre?

Nu er der efterhånden gået så lang tid, siden DR og JP tog problematikken om den manglende overholdelse af politikernes løfte om behandling inden for 14 dage op, at man nu må have afprøvet muligheden for at sende patienter med for lang ventetid til behandling i udlandet. Kunne JP’s dybdeborende journalister ikke gøre mig den tjeneste at finde ud af, hvor mange patienter, om nogen, der de seneste halvanden måned er blevet behandlet i udlandet og dermed har fået afkortet den ventetid, de alternativt var blevet stillet i udsigt af AUH? For det blev jo i pressen og blandt politikerne nærmest fremstillet som en formssag med den alternative behandling i udlandet, og at det kun var økonomien, der var skyld i, at det ikke skete.