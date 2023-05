Moderaterne giver en seksårig dreng en løkke om halsen

Det er åbenbart en særlig dansk værdi at straffe børn med granatsplinter i kroppen i lejre i Syrien for forældrenes gerninger. Hvis man altså skal følge SVM-regeringens logik: Bliv og dø, eller forlad din mor for evigt.

»Det kan let blive ”hvad sagde jeg”, men det er nu egentlig ikke mit ærinde. Jeg glæder mig bare over, at