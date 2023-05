Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her

28/05/2023

Mette Frederiksen som Nato-chef? Det kan I ikke mene

Lederevner handler om at tage velbegrundede beslutninger, de kræver menneskekundskab, evne til at uddelegere arbejde, og for en statsministers vedkommende respekt for institutionerne. Mette Frederiksen har ingen af delene.