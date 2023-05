Dialog er bedre end boykot

Beretningerne om krigen i Ukraine giver anledning til eftertænksomhed, ikke mindst på baggrund af den optrapning, der finder sted. Det opleves som en ond spiral, og man kan spørge, om det er en rigtig strategi, som Nato-staterne har anvendt ved at støtte Ukraine med militært materiel. Der burde i det mindste sideløbende tages initiativer til dialog, ikke blot med Putins Rusland, men med alle de russere, hvis ytringsfrihed undertrykkes. I den vestlige verden har vi ikke været tilstrækkeligt opmærksomme på, hvor vigtigt det er at opretholde forbindelsen med russere, der er vestligt orienteret, i stedet for at udelukke dem fra samkvem med os, f.eks. kulturelt og sportsligt. Det er meget vigtigt at mødes og udveksle synspunkter.