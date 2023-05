Hver tredje unge under 18 har et fritidsjob. De arbejder og bidrager på den måde til, at vores samfund kan køre rundt. Det betyder også, at de betaler skat. Til gengæld har de ingen indflydelse på, hvad deres skattekroner skal bruges på.

Unge skal gå i folkeskole, de tager ungdomsuddannelser, de tager videregående uddannelser,