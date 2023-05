Det uforståelige har vide grænser

Hvor er det herligt gang på gang i medierne at blive orienteret om Danmarks elendige militære forsvar. De fleste udtalelser kommer fra tilsyneladende særdeles velkvalificerede personer. Det bliver gjort med stor grundighed, hvilket det seneste bidrag i JP 14/5 af pens. orlogskaptajn Vermund Sørensen kan bekræfte.

Fremmede magters spionage mod Danmark kan klares blot ved at følge med i den danske mediestrøm. Orienteringen vil være på et højt niveau og med en detaljeringsgrad i særklasse. Den russiske ambassade kan roligt lade sin ambassadør og en enkelt sekretær blive tilbage i Danmark for at følge med i nyhederne om det håbløse danske forsvar.