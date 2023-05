Ukrainekrigen er en ulykke

Jeg er fuldstændig enig med Erik Schmidt fra Silkeborg, der skrev i JP forleden. Den er gal med Danmarks bidrag til krigen i Ukraine. For det første: Det er ikke en krig mod Danmark eller Nato. For det andet: Vi er slet ikke sikre på at vinde krigen. For det tredje: Russerne er også europæere, så krigen er derfor i en vis forstand en broderkrig.