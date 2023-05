Gør oprør hjemme i Rusland. Hurtigt, tak

Erik Schmidt skriver den 10. maj i JP, at han protesterer mod, at hans skattekroner bruges til våben til Ukraine, for våbnene vil slagte uskyldige russiske værnepligtige i tusindvis. Krigen i Ukraine er også vores krig. Den føres af Hitlers og Stalins lærling – Putin – og med de samme opdigtede argumenter, som de to tidligere despoter brugte. Mange våbenføre russiske mænd er allerede flygtet fra indkaldelse til krigen, og vil andre russiske mænd også undgå døden på den ukrainske slagmark, må de tage et opgør hjemme i Rusland. Gerne hurtigst muligt.