Regionerne har ingen fremtid

Nu skriver man om regionernes svigt endnu en gang. Direktører i Region Midtjylland afskediges. Men sandheden er jo, at regionerne ikke har kompetence til at udskrive skatter, men alene kan afvente Folketingets forgodtbefindende, uagtet at man altså har pligter og opgaver at udføre.

Anders Fogh Rasmussen barberede al regional virksomhed ned til egne dyders fremme. Lars Løkke Rasmussen dekreterede 2 pct. besparelser overalt. Regionerne har, efter min opfattelse, været at sammenligne med ”de gamle hanelefanters kirkegård”. Altså en ventestation for pensionerede politikere, som har kendt bedre dage.