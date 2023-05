I skal ikke bruge mine penge på våben til Ukraine

Jeg protesterer mod, at mine skattekroner bliver brugt til at forære våben til Ukraine.

Jeg har stor sympati for Ukraines sag, men jeg ønsker ikke at være med til at finansiere våben, der bruges til at slagte uskyldige russiske værnepligtige i tusindvis. For det er jo det, der sker.

De virkeligt ansvarlige i Rusland hverken kan eller vil man jo gå efter. Er det i virkeligheden lovligt, det vore krigeriske politikere gør? Det er jo hverken et angreb på Danmark, EU eller Nato. Har de danske politikere i virkeligheden tiltaget sig beføjelser, de ikke har mandat til?