21/05/2023 KL. 14:00

Genopfind de små husmandsbrug. Det vil både mennesker og natur have godt af

Gennem mange år har opfattelsen af, at "stort er godt", været toneangivende, også inden for landbruget. Spørgsmålet er, om ikke den nye ejendomsvurdering ville være et oplagt tidspunkt at stoppe op og give plads til små landbrug igen. I stedet for at udradere dem.