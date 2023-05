Det er det rene hysteri

Kunne vi dog ikke snart blive fri for alle de her sarte og selvoptagede personer, som siger, de er blevet krænket? Så sig dog fra, for pokker, og gør opmærksom på, i samme øjeblik krænkelsen sker, at det vil I ikke finde jer i. Det gælder både mænd og kvinder. En hånd på låret kan meget nemt fjernes. Et klap i numsen kan sagtens standses omgående. Vi skal opføre os ordentligt over for hinanden. Ja, det skal vi, men nu er vi ved at være der, hvor ingen efterhånden tør sige noget, ikke engang i sjov, af frygt for de krænkelsesparate.