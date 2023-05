Jeg er sikker på, at mange som mig ikke fatter, at de to direktører på AUH i Skejby ikke bare bliver sparket ud. Hvorfor skal de have næsten 8 mio. med sig? Det er et faktum, at mennesker, der ellers ville kunne leve, nu må dø.

Der burde i stedet lægges sag an mod de pågældende og dem, der imod bedre vidende løj sårbare patienter direkte op i deres åbne ansigter – og dermed også udstedte en dødsdom i mange tilfælde. Helt bevidst!