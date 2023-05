Den 9. maj er det europadag. Men det er en ærgrelse for mig, at den 9. maj er den eneste dag, hvor man kan se EU-flaget hejst ved Christiansborg. Det gør mig bedrøvet, for det minder mig om, at der stadig er en dansk distance og skepsis over for EU fra politikernes side. Og det minder mig om, at der stadig er en opgave i at kommunikere over for danskerne, hvilken kolossal betydning EU har for et lille land som Danmark i en usikker global verden.