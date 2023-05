Åndsfrihed er mere væsentlig end ligestilling

I landets stifter har man nu fejret, at det er 75 år siden, at biskop Øllgaard i Odense ordinerede de første tre kvinder, og at nu ca. 60 pct. af folkekirkens præster er kvinder. Oven på festlighederne og glæden over udviklingen bør en anden sideløbende udvikling ikke glemmes. Den har ramt både teologer og lægfolk, som holder fast ved det