Lav værnepligten om til en ret – og gør den længere

For det første vil en længere værnepligt give de værnepligtige mere tid til at lære og udvikle færdigheder, der vil gavne dem i deres fremtidige karriere, både i militæret, men også det civile liv. En længere tjeneste vil også give mulighed for mere specialiseret træning og uddannelse. Man hører ofte, hvordan den nuværende værnepligt efterhånden er blevet til et bevæbnet højskoleophold, og det reelt er umuligt at lære at blive soldat på de sølle fire måneder.

For det andet vil en frivillig værnepligt, altså en værneret, sikre, at de, der vælger den, gør det af egen fri vilje med den rette motivation. Det vil give en højere grad af engagement og dedikation blandt de værnepligtige og resultere i en mere effektiv og professionel tjeneste. Det ville ikke betyde noget særligt for det nuværende optag af værnepligtige, da værnepligtige i 2022 havde en styrke på 100 pct. frivillige.