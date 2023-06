Ekkokamrene har vundet: Debatten er blevet monologer

For mig bliver ”debatten” uinteressant, hvis jeg får et læserbrev offentliggjort, men hvor jeg ikke har mulighed for at fornemme, hvad andre mennesker tænker.

Jeg lever fint med grove kommentarer og personlige angreb, for det giver mig mulighed for at nuancere det budskab, jeg prøver at udtrykke i et læserbrev, og det giver mig mulighed for at forstå andre mennesker.

Dermed giver det mig også mulighed for at påvirke andre mennesker i langt større grad, end når jeg indsender en monolog, som et debatindlæg reelt er.

Jeg har svært ved at se de langsigtede fordele ved at kvæle debatten. Man slipper for grove kommentarer og personlige angreb, men de mennesker, som kommer med den slags kommentarer, gør det jo ikke, fordi de er onde, men fordi de er frustrerede over samfundets udvikling og har behov for at lukke deres frustrationer ud.

Og giver man sig tid til at debattere med dem og undlader at komme med den samme slags udgydelser, viser det sig som regel, at de køler ned og bliver mere saglige.

Ganske få fortsætter ufortrødent deres hadefulde retorik, men skal man lade disse få mennesker forhindre den fri debat?